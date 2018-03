PEOPLE

Tiziano Ferro, foto con bebè su instagram e i fan si scatenano. Ma non è suo figlio Una foto postata su Instagram lo ritrae con un neonato in braccio, le dita della piccola mano intrecciate alle sue, e un sorriso tenerissimo. Accanto allo scatto Ferro ha scritto: "La meraviglia assoluta". Poi un cuoricino. In una intervista spiegò che voleva diventare padre. Ma ancora non lo è

Condividi LA MERAVIGLIA ASSOLUTA ❤️ Tiziano Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferroofficial) in data: Mar 16, 2018 at 2:36 PDT

Tiziano Ferro potrebbe essere diventato padre. Il condizionale arriva dopo la smentita del suo agente alla foto pubblicata dal cantante sul proprio profilo Instagram che ha scatenato una marea di commenti dei fan, che si sono congratulati con lui. L'artista nella foto compare con un neonato in braccio. Accanto allo scatto ha scritto: "La meraviglia assoluta". Poi un cuoricino. Il manager dell'artista al sito Gossip.it ha smentito, ma Tiziano Ferro in una intervista al quotidiano La Repubblica spiegò che voleva diventare padre entro i 40 anni e oggi ne ha 38. "Più sto in America, a contatto con genitori gay, più comprendo la nostra scelta sentimentale e scopro come funziona la realtà, ma anche come dis-funziona. La mia data limite per avere un figlio è quarant'anni. Ora mi sto impegnando come promotore del Lazio Pride. È importante stanare l'odio e la paura nelle province. La mia Latina sta diventando una città del futuro", aveva detto Ferro, che oggi vive in California, al quotidiano.

