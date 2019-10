Presidente dell'Ucraina Tom Cruise incontra a Kiev il "collega" Volodymyr Zelens'kyj

Incontro fra 'colleghi' al palazzo presidenziale. Volodymyr Zelensky, ex attore comico divenuto leader incontrastato dell'Ucraina, ha infatti stretto la mano a Tom Cruise nel suo ufficio, su invito dello stesso presidente."Durante l'incontro, Tom Cruise ha detto a Volodymyr Zelensky che si stava interessando alle location ucraine per le riprese di uno dei suoi nuovi progetti cinematografici e questa è stata l'ennesima occasione per visitare il nostro paese", afferma la nota diffusa dal centro stampa presidenziale.Zelensky, dal canto suo, ha raccontato a Cruise del suo percorso cinematografica. Zelensky ha inoltre sottolineato che il parlamento ucraino ha recentemente approvato una legge che autorizza rimborsi per i produttori stranieri che realizzano film in Ucraina e si è detto fiducioso che questa legislazione renderà il paese attraente per gli investimenti dei produttori cinematografici stranieri. Lo riporta Interfax.