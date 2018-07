Mercati Toniche borse e euro

di Paolo Gila Si intensificano i guadagni per tutte le borse europee grazie ai buoni dati sulla crescita degli ordini industriali a maggio in Germania. Un dato oltre le aspettative che conferma la tenuta della crescita economica nel cuore produttivo del Vecchio Continente.Alla vigilia della partenza dei dazi statunitensi su prodotti cinesi per 34 miliardi di dollari, le borse asiatiche avevano chiuso in generalizzata flessione, con Tokio in calo dello 0,78%. Anche Wall Street è vista positiva in apertura e in questo clima Milano, che aveva aperto a + 0,42%, a metà seduta avanza dell’1 e 34%. Francoforte ha segnato in avvio +0,57% e ora avanza dell’1 e 10%. Londra e Parigi, mostrano apprezzamenti compresi fra lo 0,40% e lo 0,90%.In rafforzamento anche l’euro che si porta poco sotto quota 1 e 17 contro dollaro.