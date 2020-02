A fine gennaio era accaduta la stessa cosa Nuove scritte con simboli nazisti sulla casa della figlia di un partigiano a Torino

Condividi

Ancora scritte con simboli nazisti a Torino. Ad essere colpita è la stessa donna, figlia di un partigiano, che il 30 gennaio scorso aveva trovato sul campanello di casa dei bigliettini con la scritta nazista Sieg Heil, "Saluto alla vittoria".Stamattina, sempre vicino al campanello, della sua abitazione del quartiere Vanchiglia in centro, la donna ha notato una svastica, una croce celtica e la scritta "Re Hitler".La donna ha denunciato il fatto alla Digos, che sta indagando sull'accaduto. L'episodio all'indomani della manifestazione a Torino contro l'antisemitismo e l'odio razziale voluta dal Comune."In Piemonte continuano a ripetersi episodi di insulti e intimidazioni antisemite. Ancora scritte vergognose sono apparse oggi vicino all'appartamento della figlia di un partigiano, che era già stata vittima di attacchi antisemiti lo scorso 30 gennaio. Contro questi atti inaccettabili la reazione dello Stato sarà ancora più determinata. Serve tolleranza zero". Così il vice ministro dell'Interno Matteo Mauri."Non intendiamo fare passi indietro contro il pericoloso clima di odio che si sta diffondendo e le forze dell'ordine sono già al lavoro per individuare i responsabili. Chi si macchia di queste azioni, conclude Mauri deve essere punito con la massima severità'".