È simile a plico inviato alla Sindaca Appendino Torino. Altra busta sospetta inviata a esponente della Lega Seconda lettera di minacce recapitata in pochi giorni a esponenti politici della città. La prima era arrivata alla Sindaca Appendino

Una busta sospetta, all'apparenza simile a quella indirizzata il 1 aprile alla Sindaca Chiara Appendino, è stata ricevuta oggi dal capogruppo della Lega della Circoscrizione 6 di Torino, Alessandro Sciretti.Secondo quanto si apprende, il mittente è lo stesso, ovvero 'Scuola A.Diaz Genova'. Da un primo esame radiografico fatto degli artificieri, anche il contenuto sembra lo stesso. Sciretti era finito al centro delle polemiche per avere evocato la Diaz per i manifestanti che il 9 febbraio devastarono la città."La comunità della nostra Città continuerà a rifiutare qualsiasi violenza, che non avrà mai nulla a che vedere con la politica". Così la Sindaca di Torino Chiara Appendino in merito al plico esplosivo ricevuto questa mattina dal capogruppo della Lega della Circoscrizione 6 Alessandro Sciretti. "Esprimo la solidarietà della Città di Torino al consigliere per il vigliacco atto criminale subìto", aggiunge Appendino che lunedì aveva ricevuto una busta del tutto simile a quella di questa mattina."Le istituzioni, al di là delle appartenenze politiche, sono unite nel condannare e respingere ogni forma di violenza intimidatoria". A dirlo il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, commentando l'invio del plico esplosivo al capogruppo della Lega alla Circoscrizione 6 Alessandro Sciretti. "La mia solidarietà personale e quella della istituzione che rappresento - aggiunge - vanno ad Alessandro Sciretti, oggetto di una vile e inaccettabile intimidazione".Intanto Il pubblico ministero Emilio Gatti ha aperto un fascicolo d'inchiesta ipotizzando i reati di minacce e fabbricazione di materiale esplodente, per il plico esplosivo recapitato il 1 aprile in Comune alla sindaca di Torino Chiara Appendino.All'interno della busta gialla, con il mittente "Scuola Diaz, via Cesare Battisti. Genova", gli artificieri della polizia hanno rinvenuto polvere esplosiva e una batteria con innesco che, se il pacco fosse stato aperto, avrebbe causato una deflagrazione. Dopo i primi accertamenti, la Digos non ha escluso che possa trattarsi di una rivendicazione anarchica.