Almeno 7 i colpi Torino. Arrestati due componenti della 'banda del buco': svaligiavano sale slot e appartamenti Una banda che agiva con una precisione chirurgica. Dopo lunghi sopralluoghi erano in grado di stabilire il punto esatto dove usare il trapano

Precisi anche nelle attrezzature. Per ogni furto indossavano le tute da speleologo. Arrestati dai Carabinieri di Torino due membri della cosiddetta “banda del buco”. In manette due persone di origine albanese. 7 i colpi messi a segno in sale slot e appartamenti.Non tralasciavano nessun dettaglio: prima lunghi sopralluoghi nel locali che dovevano svaligiare, poi trovavano il punto esatto dove usare il trapano, infine individuare i sensori degli allarmi e le centraline da neutralizzare.Durante i colpi indossavano attrezzature speleologiche, come tute e caschi con le lampade. Strisciavano per terra nei locali per poi smurare le casseforti o colpire con mazze di ferro le slot machine e rubarne il contenuto.Sette i colpi messi a segno tutti tra gennaio e giugno del 2019 a Torino e provincia. Derubati cinque sale slot e due appartamenti.I due sono stati fermati per così dire in “trasferta” ad Aversa, in Campania.