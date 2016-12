Torino, Barbera non proseguirà come direttore del Museo del Cinema

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino resta senza direttore.Dopo l'annullamento del bando di ricerca per le differenti vedute tra Regione Piemonte e Comune di Torino, principali soci dell'ente, Alberto Barbera, a cui era stato proposto di proseguire per un altro anno nell'incarico, "ha declinato l'offerta di proseguire la collaborazione con il Museo in qualità di Direttore".Lo rende noto il Comitato di Gestione del Museo, riunitosi oggi, che valuterà con Barbera "i termini di una consulenza di coordinamento artistico".