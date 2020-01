"Mia madre mi avrebbe detto 'denuncia' ed è quello che ho fatto" Torino, Bigliani: "Non cancello, la scritta antisemita sarà una testimonianza" "Voglio lasciarla come testimonianza di un gesto razzista, che non dovrebbe più accadere" ha detto la signora di origini ebree, figlia di una staffetta partigiana. La procura aprirà un fascicolo per minacce aggravate dalla finalità di discriminazione etnica o razziale o religiosa

"Per ora non cancellerò la scritta. Voglio lasciarla come testimonianza di un gesto razzista, che non dovrebbe più accadere". Così Maria Bigliani, la signora di origine ebree, figlia di una staffetta partigiana, che ieri a Torino sui muri dell'androne, ha trovato una scritta antisemita."Nella mia vita - aggiunge - di battute stupide e razziste ne ho subite, ma ho sempre risposto per le rime. Mia madre mi avrebbe detto 'denuncia' ed è quello che ho fatto"."Non ho idea di chi possa essere stato. - prosegue Maria Bigliani - Di certo la politica internazionale crea confusione. C'è confusione tra la politica di Israele, di Netanyahu, uomo di estrema destra che porta avanti una politica violenta. E tra chi è di origine ebraica. Non bisogna confondere la politica con le persone, questo tipo di politica con l'essere ebreo".Centinaia di persone sono scese in piazza a Torino per partecipare al presidio davanti alla basilica della Gran Madre organizzato dalla Sezione 8 dell'Anpi e dalla Circoscrizione 8 in solidarietà alla signora Bigliani. Alla manifestazione hanno partecipato diversi sindacati ed esponenti di partiti politici. Maria è arrivata al presidio insieme al marito, alla sorella, alla nipote ed alcuni amici.Consegnato al Palazzo di Giustizia di Torino un rapporto della Digos sulla scritta comparsa nell'androne della casa della signora Bigliani. La procura aprirà un fascicolo per minacce aggravate dalla finalità di discriminazione etnica o razziale o religiosa."Intendo porre, come vescovo, un gesto esplicito e visibile. Andrò a incontrare il rabbino capo e il presidente della Comunità ebraica di Torino, per attestare loro, oltre alla mia personale solidarietà, l'affettuosa vicinanza della Chiesa di Torino". Lo ha comunicato in una nota l'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, dopo i ripetuti episodi di antisemitismo, ultima la scritta nazista comparsa sulla porta di casa della signora."Insieme a tutti i cristiani torinesi e agli uomini e donne di buona volontà mi sento personalmente impegnato a contrastare, con una convinzione fermissima, ogni atto, ogni parola che - seguendo mode insensate - ci trascina verso un abisso di dolore che non deve più ripetersi", ha aggiunto l'arcivescovo.Le ignobili scritte antisemite, comparse ieri sul muro di un palazzo in corso Casale a Torino,costituiscono l'ennesima prova che non si deve mai abbassare la guardia nei confronti dei pregiudizi razzisti, antisemiti e degli odiatori seriali. Alla signora ebrea, figlia di una partigiana, vittima di questo atto vile va tutta la mia solidarietà. Per non ripetere gli errori del passato bisogna continuare a tenere viva la memoria con le preziose testimonianze di quanto accaduto negli anni più bui della storia, così come sta facendo la senatrice a vita Liliana Segre". Lo ha dichiarato la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto