Si tratta di un marocchino residente a Piossasco Torino, arrestato l'uomo che aveva investito una donna incinta: ha confessato La ragazza, trasportata all'ospedale Cto aveva partorito con un cesareo d'urgenza. La neonata è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Sant'Anna. Dopo l'incidente, l'automobilista era fuggito e aveva nascosto l'auto in un garage

È stato fermato dagli agenti della polizia municipale il pirata della strada che, giovedì scorso ad Orbassano (Torino), sulla provinciale 6 ha investito una donna di 19 anni, all'ottavo mese di gravidanza, poi fuggendo. Si tratta di un marocchino residente a Piossasco. La ragazza, trasportata all'ospedale Cto di Torino aveva partorito con un cesareo d'urgenza. La neonata, Sofia, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Sant'Anna. Anche la donna resta in ospedale.Il 28enne fermato dagli agenti ha poi confessato. L'uomo, residente a Piossasco (Torino), è stato arrestato. Dopo l'incidente, l'automobilista era fuggito e aveva nascosto l'auto, una Fiat Stilo nera, in un garage. I poliziotti sono riusciti a individuarlo analizzando alcuni frammenti di carrozzeria che, nell'urto, si erano staccati dalla Stilo.