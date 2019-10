Chieri, asilo "La casa nel bosco" Torino, auto travolge 5 bambini davanti ad un asilo. Uno è in gravi condizioni Un suv parcheggiato in salita è scivolato improvvisamente all'indietro

Condividi

Cinque bambini sono stato investiti da un'auto a Chieri, in provincia di Torino. Sono tutti di età compresa tra i 3 e i 4 anni. I bambini si trovavano in un’area esterna dell’asilo “La casa nel bosco”.In base alle prime ricostruzioni dei carabinieri, per motivi in corso di accertamento, un suv Toyota Land Cruiser parcheggiato in salita è scivolato all’indietro travolgendo i piccoli alunni.La titolare della scuola spiega al Corriere della Sera: "I nostri alunni erano sorvegliati, l'incidente è successo mentre andavano con gli educatori dai nostri animali. Probabilmente il freno a mano non ha tenuto. L’auto era di un esterno". I carabinieri intervenuti hanno sequestrato il suv e ora è da capire se l'improvvisa retromarcia sia dovuta a un guasto tecnico o di una disattenzione.Come fa sapere il 118 tre di loro sono stati trasportati all'ospedale. Una bambina è arrivata in eliambulanza in codice rosso al Regina Margherita a Torino. Meno gravi altri due bambini: uno è in codice giallo, l'altro in codice verde. Il più grave sarà sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Ha riportato un politrauma, in particolare lesioni al cranio, al torace e all'addome.