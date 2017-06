Oltre 1.500 feriti, 50 ancora ricoverati. Quattro i casi più gravi Torino, calca in piazza San Carlo: spunta il video di un ragazzo con lo zainetto Prima il tifo e la delusione, poi il panico improvviso e la paura. È una notte di caos e feriti quella di piazza San Carlo, nel pieno centro di una Torino vestita di bianconero per seguire dai maxischermi la Juventus nella finale Champions. Si indaga per scoprire chi potrebbe aver provocato il falso allarme all'origine della calca

Condividi

Un ragazzo a torso nudo, con lo zainetto sulle spalle, fermo nel caos di piazza San Carlo, le braccia aperte, mentre la folla di tifosi si allontana da lui: c'è questa immagine in un filmato dei concitati momenti di ieri sera nel centro di Torino. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è quella che a scatenare il panico - e 1.500 tra feriti e contusi - potrebbe essere stato proprio questo giovane, al momento non identificato.Gli inquirenti stanno ascoltando in questura a Torino alcune persone presenti ieri sera in piazza San Carlo. L'obiettivo è ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabili che hanno contribuito a creare il panico, spargendo la voce o provocando il timore di un attentato terroristico. Al vaglio le immagini e i video della serata. Al momento non risultano indagati.Ha ottenuto un notevole riscontro l'appello del questore di Torino, Angelo Sanna, a contattare laQuestura nel caso di testimonianze utili a comprendere quanto accaduto ieri sera in piazza San Carlo. Sono numerose le segnalazioni giunte agli indirizzi mail della polizia e molte le persone che hanno telefonato.Sono ancora una cinquantina, quattro dei quali in gravi condizioni, i pazienti ricoverati negli ospedali di Torino per le ferite riportate ieri sera. Ma nelle prossime ore altre persone dovrebbero essere dimesse e il numero, quindi, è destinato a diminuire ancora. Lo si apprende da fonti sanitarie.I più gravi sono Kelvin, il bambino di 7 anni di origini cinesi ricoverato in rianimazione al Regina Margherita di Torino, e due donne di 26 e 64 anni intubate alle Molinette. Gravi anche le condizioni di una 38enne ricoverata al San Giovanni Bosco in prognosi riservata dopo essere andata in arresto cardiaco, probabilmente per schiacciamento. Al San Giovanni Bosco è ricoverato anche un 66enne con trauma toracico ed ematoma contusivo frontale. Meno gravi, invece, tutti gli altri: uno si trova al Martini, due al Mauriziano, una ventina al Cto e altrettanti al Maria Vittoria.Il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, si è recato all'ospedale Regina Margherita di Torino, dove è ricoverato Kelvin. Una "visita in forma privata", precisa Tavecchio, accompagnato dal direttore generale della Juventus, Beppe Marotta. "Mi raccomando, fatevi forza. Vi siamo vicini", le parole pronunciate da Tavecchio dopo aver abbracciato i genitori del bambino.Forse è stato lo scoppio di un petardo a scatenare il fuggi fuggi nel quale centinaia di persone sono rimaste travolte. Molti dei feriti nella calca si sono tagliati con i cocci di bottiglia disseminati sul lastricato. Poco dopo, una seconda fuga dei tifosi rientrati in piazza: transenne travolte e altri feriti. Arrestati due sciacalli che rovistavano tra le cose abbandonate nella fuga. Aperta un'inchiesta