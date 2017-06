Diretta Champions e paura Torino, calca per falso allarme in piazza San Carlo, 1.400 feriti, otto i casi più gravi Prima il tifo e la delusione, poi il panico improvviso e la paura. È una notte di caos e feriti, una notte da dimenticare quella di piazza San Carlo, nel pieno centro di una Torino vestita di bianconero per seguire dai maxischermi la Juventus nella finale Champions di Cardiff

Piazza San Carlo a Torino, fermo immagine da Canale 5 (Ansa)

Sono otto, secondo l'ultimo bilancio, i feriti più gravi a Torino per il parapiglia di ieri sera tra i tifosi che stavano assistendo alla finale Champions dal maxi schermo allestito in piazza San Carlo.Oltre al bambino ricoverato in rianimazione all'ospedale Regina Margherita e alla ragazza in prognosi riservata all'ospedale Molinette, fonti sanitarie informano di una 38enne in rianimazione al San Giovanni Bosco: è andata in arresto cardiaco probabilmente per schiacciamento.Sempre al San Giovanni Bosco è ricoverato un 66enne con trauma toracico e ematoma lacero contusivo frontale.Un boato la causa del panico, forse un petardo, che ha scatenato il fuggi fuggi nel quale le persone sono rimaste travolte.Arrestati due sciacalli che rovistavano tra le cose abbandonate nella fuga. Revocata la domenica ecologica prevista per oggi in città.