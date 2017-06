La causa forse un falso allarme Torino, panico tra i tifosi bianconeri a Piazza San Carlo: centinaia di feriti nella calca Una ragazza sarebbe ricoverata in prognosi riservata alle Molinette

Condividi

Si aggrava il bilancio delle persone ferite, a Torino, nei momenti di panico che si sono scatenati tra i tifosi della Juventus che stavano assistendo alla finale di Champions League dal maxi schermo di piazza San Carlo. Secondo le forze dell'ordine le persone bisognose di assistenza sanitaria sarebbero centinaia. Due i codici rossi.Una ragazza sarebbe ricoverata in prognosi riservata all'ospedale delle Molinette.Nei momenti di panico che si sono scatenati nel centro di Torino ci sono anche persone che hanno smarrito amici o parenti con i quali stavano assistendo alla finale di Champions League.A provocare il panico, forse, lo scoppio di un petardo o un falso allarme. La gente in fuga ha travolto le transenne che delimitavano la piazza."Solo panico, non c'è niente altro che possa far pensare ad altre ipotesi". Lo dice all'Ansa il questore di Torino, Angelo Sanna, che sta coordinando dalla salaoperativa della questura le attività necessarie ad accertare quanto accaduto in piazza San Carlo.