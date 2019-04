Torino Delitto in riva al Po, ragazzo di 27 anni confessa:"L’ho ucciso perché aveva un’aria felice”

"Mi sentivo braccato dai carabinieri. Non volevo commettere altri guai". Said Machaouat, il 27enne di origini marocchine fermato nella notte, ha spiegato così perché ha deciso di confessare il delitto di Stefano Leo, il torinese di 34 anni sgozzato in riva al Po la mattina del 23 febbraio scorso.Il reo confesso non conosceva la vittima; secondo i primi accertamenti sembra che il fermato fosse depresso per la separazione dalla ex moglie.Voleva uccidere qualcuno e ha scelto Stefano Leo perché aveva più o meno la sua età. "Ho scelto di uccidere questo giovane perchè aveva un'aria felice e non sopportavo la sua felicità". E' in questi termini la confessione che ha reso a chi gli ha rivolto delle domande sull'accaduto. Il giovane ha spiegato che da tempo, a causa delle sue vicissitudini, non riusciva a uscire dalla depressione e dalla sofferenza. "La cosa peggiore - avrebbe detto a proposito del suo passato - è sapere che il mio bimbo di quattro anni chiama papà l'amico della mia ex compagna".L'arma del delitto, un coltello da cucina nascosto in una cassetta dell'Enel e fatto ritrovare dal fermato, sarà inviata ai Ris di Parma per ulteriori accertamenti tecnici.Ieri pomeriggio, poche ore dopo la marcia organizzata dagli amici e dal padre della vittima per chiedere di far luce sul delitto, il giovane si è presentato in Questura: la polizia ha immediatamente avvisato i carabinieri che indagano sull'omicidio, coordinati dai sostituti procuratori Ciro Santoriello e Enzo Bucarelli.Machaouat è stato quindi portato al Comando provinciale di Torino, dove attorno alle 23,30 è stato dichiarato in stato di fermo.Condotto dai militari dell'Arma presso gli uffici del Comando Provinciale di Via Valfrè, l'uomo è stato interrogato alla presenza del suo difensore di fiducia.