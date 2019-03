L'aggressore è in stato di fermo Torino, donna ferita a coltellate dal convivente: è grave La vittima, secondo i soccorritori del 118, è stata raggiunta da almeno 14 coltellate

Condividi

A Torino una donna è stata ferita a coltellate dal convivente durante un litigio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato l'aggressore. Secondo le prime notizie, la donna è stata colpita più volte ma al momento dell'arrivo dei militari era cosciente.La vittima, secondo i soccorritori del servizio 118, è stata raggiunta da almeno 14 coltellate ed è ricoverata in gravi condizioni. L'aggressore ha 58 anni e, al momento, è in stato di fermo. I condomini hanno riferito ai carabinieri che la coppia litigava spesso. L'episodio si è verificato in via Rulfi, nel quartiere Borgo Vittoria.