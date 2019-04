Omicidio Murazzi, ispettori a Torino per capire cosa è accaduto

di Tiziana Di Giovannandrea Ispettori inviati dal Ministero arriveranno a Torino per capire cosa possa essere accaduto e perché l'autore dell'omicidio in riva al Po di Stefano Leo, condannato in via definitiva a 18 mesi di prigione, fosse invece libero.Said Mechaquat, l'autore confesso dell'assassinio, italiano di origini marocchine, avrebbe dovuto essere in carcere per scontare la sua pena per maltrattamenti aggravati e lesioni in famiglia ai danni della sua ex compagna. Si tratta di una pena emessa il 20 giugno 2016 e diventata definitiva in Corte d’Appello il 18 aprile 2018.Qualcosa, però, si è inceppato nel procedimento burocratico, probabilmente per un ritardo di comunicazione tra Procura e Cancelleria del Tribunale. La sentenza comunque non è stata eseguita e il 27enne Mechaquat il 23 febbraio scorso si trovava ai Murazzi e ha ucciso il 33enne Stefano Leo.Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede rispondendo a chi gli chiedeva se gli ispettori del Ministero arriveranno a Torino dopo l'omicidio del giovane Stefano Leo ha risposto che: "L'ispettorato del Ministero si è attivato con la massima tempestività per verificare quello che è accaduto".