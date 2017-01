Maltempo Torna il gelo, da domenica neve al centrosud. Allerta in Sardegna e a Messina scuole chiuse Il tempo peggiorerà nella notte tra domani e domenica prima al Sud, poi nelle regioni tirreniche

Il Parco del Valentino (Ansa)

Condividi

Il maltempo concede una tregua, domani, in tutta Italia, ma le temperature si abbasseranno nuovamente, sia pure non come nei giorni scorsi. Tornerà invece a nevicare domenica al Centrosud, anche se le precipitazioni saranno 'contenute'. "Domani sarà una giornata ventosa e fredda - spiega ilmeteo.it - per la coda della perturbazione che sta attraversando l'Italia da Nord a Sud. Ci sarà ovunque bel tempo, con l'eccezione di deboli nevicate al mattino in Calabria. Il tempo peggiorerà nella notte tra domani e domenica prima al Sud, poi nelle regioni tirreniche.

Allerta in Sardegna per gelo e nevicate

La Protezione civile ha diramato un avviso di condizione meteo avverse per gelo e neve in tutta la Sardegna, a partire dalle 17 di domani, 14 gennaio, e sino alle 10 di lunedi' 16. Sono previste gelate anche a quote medio-basse. Nel corso della notte si avranno nevicate sparse di debole intensità sopra i 500 metri di altitudine ma non si escludono fiocchi a quote più basse. La Protezione civile consiglia massima prudenza, limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale proprio per la formazione di ghiaccio ed evitando di utilizzare mezzi a due ruote. Si ricorda che lungo la statale 131, dal Km 137+900 al Km 179+500, sull'altopiano di Campeda, per effetto dell'avviso, vige l'obbligo di catene a bordo o l'uso di pneumatici da neve.



A Livorno previsto ghiaccio, il Comune distribuisce sale

Domani la protezione civile del Comune di Livorno distribuirà circa 2,5 tonnellate di sale, suddivise in sacchi da 25 kg ciascuno, ai commercianti del centro. E' una nuova iniziativa che il Comune, è spiegato in una nota dell'amministrazione, "intende mettere in campo per affrontare l'allerta meteo prevista a partire già da domenica: nei prossimi giorni le previsioni annunciano un ulteriore calo delle temperature, complici le correnti d'aria fredda provenienti dall'Artico, con possibili precipitazioni nevose e ghiaccio". Da qui la decisione di attivare una capillare distribuzione di sale che, opportunamente sparso sul marciapiede, consentirà di mantenere libera da eventuale ghiaccio una fascia antistante le attività commerciali di circa 2,5 metri. La distribuzione dei sacchi di sale inizierà alle 9 e interesserà tutto il centro cittadino.



Scuole chiuse a Messina

Dopo giorni passati dagli studenti al gelo, oggi il sindaco ha deciso di chiudere 38 scuole a Messina a causa del riscaldamento che non funziona.



Senzatetto muore di freddo a Roma

Nella capitale una senzatetto di 53 anni è stata trovata morta in una roulotte in disuso, probabilmente per il freddo intenso della notte.



Aule fredde, a Roma protesta degli studenti

Circa centocinquanta studenti, di diversi istituti superiori di Roma, hanno protestato, questa mattina, davanti a Palazzo Valentini, sede della Città metropolitana, per tenere alta l'attenzione sul problema delle aule fredde e dei problemi ai riscaldamenti in questi giorni di maltempo.