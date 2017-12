Era agli arresti domiciliari Torna in libertà l'attore Domenico Diele: travolse ed uccise con l'auto una donna di 48 anni

Torna in libertà per decorrenza dei termini Domenico Diele, l'attore 31enne che la notte del 24 giugno scorso, alla guida della propria autovettura, travolse e uccise una donna di 48 anni, Ilaria Dilillo, la quale in sella al suo scooter percorreva la corsia nord dell'autostrada del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Montecorvino Pugliano (Salerno). A darne notizia i legali del protagonista di numerose fiction di successo che era dal luglio scorso agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico nell'abitazione romana della nonna. Diele è ritenuto responsabile di omicidio stradale aggravato.