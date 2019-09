Cinema Toronto Film Festival, a "Martin Eden" il Platform Prize Dopo il successo a Venezia, nuovo prestigioso riconoscimento per il film di Pietro Marcello

Luca Marinelli, l'attrice Jessica Cressy e il regista Pietro Marcello (Ansa)

"Martin Eden", il film di Pietro Marcello già premiato con la Coppa Volpi a Luca Marinelli all'ultima Mostra di Venezia, ottiene un nuovo importante riconoscimento internazionale, stavolta dal Festival di Toronto: il film ha infatti letteralmente conquistato la giuria della sezione Platform (composta dalla regista Athina Rachel Tsangari, dal direttore artistico della Berlinale Carlo Chatrian e dalla critica cinematografica Jessica Kiang), vincendo il prestigioso Platform Prize."Il nostro premio - spiega la giuria nella motivazione ufficiale - va a un'opera d'arte eloquente ed eccitante che ci ha messi d'accordo all'istante e all'unanimità. Una storia politicamente e filosoficamente provocatoria raccontata con una grazia e un'inventiva straordinarie, un film che ribadisce una fede che è facile perdere nel 2019: che il cinema che conosciamo non è che un iceberg, i cui nove decimi restano ancora tutti da scoprire. Questa è una storia classica raccontata in un modo nuovo che si tuffa sotto la superficie per cercare - spesso negli archivi - forme di espressione altamente non convenzionali, irriverenti e anacronistiche, che pure onorano e partecipano alla storia del cinema"."Voglio ringraziare Cameron Bailey e Andrea Picard per aver invitato il film a Platform, e la giuria per aver scelto Martin Eden tra tanti film - così Pietro Marcello nel ricevere il premio -; e voglio dire grazie ai miei partner, Rai Cinema, IBC Movie, Shellac Sud, The Match Factory, e a tutte le persone che hanno lavorato con me a questo film. Ringrazio l'Istituto Luce Cinecittà - Filmitalia per il supporto che ha dato e continuerà a dare al film in tutto il mondo. Ringrazio Luca Marinelli per il suo talento, lo sceneggiatore Maurizio Braucci per il suo coraggio, Tiziana Poli per essermi stata vicina in tutti i miei film, sempre. E ancora i miei montatori, Aline Hervé e Fabrizio Federico, i produttori esecutivi Dario Zonta e Alessio Lazzareschi e tutta la squadra di Avventurosa che non smette mai di credere nella possibilità di realizzare un cinema diverso. Ancora una volta sono stato il produttore del mio film: ho commesso qualche sbaglio, ma ho anche imparato molto. Soprattutto, ho imparato che ci sono molti modi di produrre un film. Noi l'abbiamo fatto in stato di grazia, e sin dal principio abbiamo pensato a un Martin Eden moderno, un uomo dei nostri tempi. Martin Eden è un personaggio creato da Jack London un secolo fa, ma la sua voce parla ancora oggi, perché è la voce della libertà e del coraggio che urla contro chi vuole costruire nuove prigioni e nuove paure per l'umanità. Per questo spero che il film possa essere visto dalle nuove generazioni. Viva Martin Eden. Grazie a tutti".Giunta al suo quinto anno, Platform è la sezione competitiva del Toronto International Film Festival, la più attenta al cinema d'autore di tutto il mondo (non a caso deve il suo nome al titolo del secondo lungometraggio del regista cinese Jia Zhangke). Tra le opere che hanno avuto qui il loro debutto mondiale o internazionale, vanno citati almeno il futuro premio Oscar "Moonlight" di Barry Jenkins, "Nocturama" di Bertrand Bonello, "Il Clan" di Pablo Trapero. Intanto, mentre inizia con un successo il suo giro del mondo festivaliero, "Martin Eden" festeggia anche l'ottima accoglienza nelle sale italiane: uscito lo scorso 4 settembre, il film ha superato ieri i 700mila euro di incasso.