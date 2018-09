L'operazione condotta dalla Guardia di Finanza Torre Annunziata. Falsi incidenti e corruzione: in manette 3 giudici di pace e altre 19 persone Tra i destinatari dell'ordinanza anche avvocati, medici e periti. L'inchiesta è portata avanti dalla Procura di Roma

La Guardia di Finanza di Torre Annunziata (Napoli) ha eseguito in queste ore un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Roma nell'ambito di un'inchiesta per corruzione a carico di 27 indagati, inchiesta portata avanti dalla Procura capitolina. Gli arrestati devono rispondere anche di truffa aggravata, falso e altri reati.Tra i destinatari dell'ordinanza ci sono tre giudici di pace in servizio negli uffici di Torre Annunziata, diversi avvocati. medici e periti: l'accusa sarebbe, da ciò che si apprende, quella di aver messo su una rete corruttiva nell'ambito di diversi sinistri stradali, presunti e reali.