Roma Torre Maura, avviato trasferimento rom. Raggi minaccia provvedimenti disciplinari Calci al pulmino e saluto romano. Il vescovo Palmieri: protesta "disumana" e "particolarmente odiosa" perché tocca anche mamme con bambini

A bordo di un furgone della Sala Operatoria Sociale sono partiti da Torre Maura le prime persone di etnia rom con destinazione una nuova struttura di accoglienza di Roma. Il primo gruppo, con partenze scaglionate, è composto in tutto da 9 persone. Sul luogo esatto, il Campidoglio al momento mantiene il massimo riserbo.In una via dei Codirossoni blindata, sono iniziate così le operazioni di spostamento delle persone di etnia rom che il Comune, solo 24 ore fa aveva trasferito nella struttura di Torre Maura da un centro di accoglienza di Torre Angela. Il trasferimento delle circa 70 persone è stato deciso dopo le pesanti proteste dei cittadini e proseguirà per una settimana.Ad attendere l'uscita dei rom, decine di cittadini della zona da oltre 24 ore in presidio davanti la struttura e alcuni rappresentanti di Casapound. Calci e manate dai manifestanti contro il pulmino, mentre poco dopo una ventina di persone hanno intonato l'inno d'Italia facendo il saluto romano.Intanto fonti del Campidoglio fanno sapere che, dopo i fatti di Torre Maura la sindaca di Roma Virginia Raggi non esclude provvedimenti disciplinari nei confronti degli uffici amministrativi per la "gestione inqualificabile" dei trasferimenti. Secondo quanto filtra, la decisione del trasferimento dei nuclei familiari nel centro accoglienza a Torre Maura sarebbe avvenuta meramente sulla base di un iter amministrativo senza alcun input politico a livello municipale nè tantomeno comunale e senza il coinvolgimento di altri enti o istituzioni competenti. La prima cittadina ha richiesto agli uffici una relazione approfondita e puntuale di quanto accaduto.Sulla vicenda interviene anche monsignor Gianpiero Palmieri, vescovo ausiliare del settore Roma Est e presidente della Fondazione Caritas di Roma: una protesta "disumana" e "particolarmente odiosa" perché tocca anche mamme con bambini. Strumentalizzata dai gruppi "più facinorosi" con "un retroterra culturale di odio razziale", che mirano "ad esasperare le tensioni sociali". Cosi' il vescovo commenta la rivolta di ieri sera degli abitanti del quartiere Torre Maura, aizzata dai militanti di Casapound e Forza nuova, contro il trasferimento di 70 persone rom, tra cui 33 bambini e 22 donne, nel centro di accoglienza di proprietà del Comune di Roma, in via dei Codirossoni. "La situazione di Torre Maura e' la stessa di diversi quartieri della periferia di Roma - afferma al Sir monsignor Palmieri -dove i tentativi di integrazione, in particolare dei rom, sono resi particolarmente difficili da un tessuto sociale gia' molto provato. Ci sono cittadini romani che si trovano in seria difficolta' nel dover gestire l'ordinarieta' della vita, le relazioni all'interno del quartiere, la ricerca del lavoro". Secondo il vescovo "da una parte l'accoglienza doveva essere preparata. Dall'altra non bisogna dimenticare che la protesta e' opera di alcuni facinorosi" che hanno "approfittato della situazione con una protesta disumana che tocca mamme con bambini. Questo la rende particolarmente odiosa". Anche se, precisa, non avrebbero presa sulla cittadinanza "se si lavorasse veramente e pienamente per favorire l'integrazione" e "fosse possibile intervenire con decisione sulle sacche piu' problematiche delle nostre periferie". Altrimenti "questo diventa il brodo di cultura in cui i gruppi di facinorosi hanno la meglio, pretendendo di imporre le loro leggi". La diocesi di Roma invita percio' a "riprendere il dialogo con le istituzioni e i cittadini. Cercare di far sentire alle persone che abitano questi territori che il loro grido viene preso in considerazione, che ci sono risposte concrete. Contemporaneamente lavorare per una integrazione possibile".