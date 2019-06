Regno Unito Leadership Tory, Johnson rifiuta confronto tv con Hunt Hunt oggi sulla Bbc ha invitato il rivale a non essere un "codardo" e ad affrontare le sfide pubbliche

In Gran Bretagna Sky News ha annunciato di aver annullato il dibattito televisivo tra i candidati alla leadership Tory perchè Boris Johnson si è rifiutato di prendervi parte. Con un nuovo colpo di scena in una vicenda che sta erodendo il vantaggio di Johnson nella competizione per diventare il prossimo premier di Londra, la rete tv ha detto che l'ex ministro degli Esteri "finora ha declinato l'invito" di confrontarsi faccia a faccia con il rivale Jeremy Hunt che lo ha accusato di "tirarsi indietro all'ultimo momento". Un portavoce ha detto che "Sky News intendeva tenere un dibattito domani tra i due candidati rimanenti per l'elezione alla guida dei conservatori. Jeremy Hunt ha accettato di partecipare, ma Boris Johnson finora ha declinato l'invito. Siamo pronti a ospitare domani sera il dibattito se entrambi i candidati si renderanno disponibili. Senza entrambi i candidati il dibattito non avrà luogo. Siamo pronti a reinvitare Hunt e Johnson lunedì prossimo 1 luglio per un dibattito dal vivo". Hunt oggi sulla Bbc ha invitato il rivale a non essere un "codardo" e ad affrontare le sfide pubbliche.