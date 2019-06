Non si registrano danni a cose o persone Toscana, terremoto 3.1 a Forte dei Marmi Protezione civile della Regione Toscana spiega che "dopo attente verifiche non è stata registrata nessuna segnalazione di danni"

Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 12:22 ad una profondità di 8 chilometri con epicentro a Forte dei Marmi, in Versilia. Gli altri comuni più vicini all'epicentro sono Montignoso, Seravezza,Pietrasanta e Massa.Non si registrano danni a cose o persone. La Protezione civile della Regione Toscana spiega che, "dopo attente verifiche non è stata registrata nessuna segnalazione di danni". In seguito alla scossa studenti fuori dalle scuole anche a Camaiore e a Capezzano così come è sceso in strada il personale del Comune di Pietrasanta dove sono stati disposti controlli nei plessi scolastici.Nonostante il sisma sia stato distintamente avvertito in gran parte della Versilia ma anche nella provincia di Massa Carrara, non si registrano interventi da parte del 118.Per quello che riguarda danni alle cose, sono in corso delle verifiche tecniche su alcuni edifici pubblici della Versilia (in particolar modo su scuole e asili) per verificare che non vi siano state lesioni strutturali. Anche in questo caso però, ad una prima ricognizione, non si registrano danni evidenti di alcun genere.