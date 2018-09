Crollo Ponte Morandi Toti: non cambi l'impianto del decreto Genova Il governatore: veti reciproci non trasformino il decreto in un decretino. Poi: il blocco dei fondi per il Terzo Valico è devastante per la Liguria

Sul Decreto legge Genova il presidente della Regione Liguria si augura che "non sia modificato l'impianto concordato con il governo, con tutti gli aiuti e i sostegni previsti per il porto, il gettito Iva, gli aiuti alle imprese e agli sfollati, la viabilità. E il nome del commissario...", dice in conferenza stampa Giovanni Toti, che è anche commissario per l'emergenza, Giovanni Toti."Non vorrei vedere regredire e regredire il contenuto del decreto a causa di veti reciproci, necessita' di cassa o sottovalutazione del problema che rischiano di trasformare il decreto in decretino". Lo dice il presidente della Regione Liguria e commissario per l'emergenza del crollo del ponte Morandi, Giovanni Toti, commentando i ritardi per l'approvazione del "decreto Genova". Per il governatore, se, "usciti da palazzo Chigi la settimana scorsa con buona soddisfazione dopo qualche momento di tensione precedente, vedessimo cancellare una serie importante di normative e di investimenti a sostegno della nostra citta', della nostra regione e dell'economia italiana che il porto di Genova rappresenta, ci troveremmo di fronte a un decreto gambero".E aggiunge: "Ci dispiacerebbe molto e lo riterremmo inaccettabile se le aziende e i cittadini che aspettano un risarcimento dovessero ricevere meno da una normativa statale, che si sovrappone a quella locale, rispetto a quanto potrebbero ottenere con altri percorsi che Regione e Comune avevano individuato".(Sid/ Dire) 13:26 26-09-18 NNNNIl ministro Toninelli sblocchi i fondi, 1,1 miliardi di euro, per il Terzo Valico, chiede poi Toti. "Se non accadesse, sarebbe devastante sia per il sistema ligure sia per le aspettative dell'opinione pubblica", aggiunge il governatore in conferenza stampa nella sala della Trasparenza della Regione Liguria.Dal 4 ottobre riapre a pieno regime la ferrovia verso Nord, quella che passa sotto il ponte Morandi crollato lo scorso 14 agosto, rende poi noto Toti, che ringrazia Rfi e il sindaco Bucci per il lavoro svolto.