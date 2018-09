Roma Totti: nel libro racconto me stesso, non mi tolgo sassolini Presentata al Colosseo la biografia della bandiera giallorossa

Totti al Colosseo con Di Francesco

"Presentare il mio libro al Colosseo è un'emozione particolare, unica, e' un posto diverso da tutti gli altri monumenti. Sono veramente lusingato, contento e onorato di essere qui e di vivere questa serata cosi' importante per me".Di emozioni nel corso della sua carriera ne ha vissute tante, ma anche quella di oggi, al Colosseo per la presentazione del suo libro, non è una di quelle che si vivono tutti i giorni. "Oggi è il giorno del mio compleanno, ma è anche il giorno della mia biografia dove parlo dell'uomo, della mia infanzia e di tutto quello che ho vissuto fino ai 42 anni", spiega Totti che nel libro racconta vicende che a qualcuno non sono piaciute, tanto che si è parlato di possibili dimissioni di Baldini. "Spero che non ci siano altre persone che si possano arrabbiare, non ho fatto un libro per togliermi sassolini, ma per parlare di me, di quello che è successo in questi 25 anni di Roma. Dovrebbero essere contenti che ne ho parlato", ha spiegato Totti che con questo libro spera "di poter affascinare tutti, dai più piccoli ai più grandi. Racconto la mia infanzia che è diversa da quella di oggi, io ero un ragazzo di strada, ora i ragazzi sono tecnologici".Eppure quel ragazzo di strada ne ha fatto. "Forse la strada ti aiuta, ti fa capire tante cose, la realtà della vita di prima era molto più bella, più intensa, c'erano molte più' amicizie e verità". L'ex capitano torna anche sul suo ritiro. "Sicuramente avrei preferito decidere con la mia testa e con il mio fisico il momento giusto per smettere, avrei smesso, ma avrei preferito farlo in un'altra maniera, sarebbe stato diverso".Ha smesso di giocare da poco, ma sente ancora la tensione e l'emozione del derby. "E' sempre una partita diversa dalle altre, una sfida particolare, molto sentita, spero che la squadra possa dare tutto quello che ha dentro e che possa dimostrare tutto il suo valore che è veramente alto. Noi ci crediamo, la tifoseria anche, affronteremo questa partita a testa alta e senza paura di nessuno". Ieri la vittoria sul Frosinone ha riportato un po' di serenità nell'ambiente giallorosso. "Nei momenti di difficoltà cerco sempre di dare un contributo - dice il dirigente Totti -, del resto ci sono passato, in 25 anni c'è quasi sempre stata almeno una contestazione a stagione. Se ne esce con la serenità e la compattezza del gruppo, i giocatori sono esseri umani, si può sbagliare, ma alla fine si è un gruppo e se ne deve venir fuori dando ognuno il meglio di sè".