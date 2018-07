E' colombiana la prima maglia gialla Tour de France, Gaviria si impone nella prima tappa Sprint vincente sullo slovacco Sagan e sul tedesco Kittel. Cade Froome, al traguardo perde 51". Foratura per Quintana, staccato di 1'15"

Condividi

E’ colombiana la prima maglia gialla del Tour de France 2018. Fernando Gaviria si aggiudica la frazione d’apertura, Nourmoitiers en l’Ile-Fontenay le Comte, 201km, tracciato per velocisti. Gaviria precede lo specialista slovacco Peter Sagan e il tedesco Marcel Kittel.Una frazione tranquilla fino agli ultimi 5km. Subito dopo il via scappano in tre Ledanois, Cousin e Offredo, ma vengono ripresi a -10km. Poi le strade strette regalano emozioni inattese per i favoriti: Froome cade nell’erba e giunge al traguardo con 51” di ritardo; fa peggio Quintana, che vittima di una foratura, perde addirittura 1’15”. Vincenzo Nibali si tiene fuori dal caos tagliando il traguardo tranquillo in 11.ma posizione. La seconda tappa di sabato porterà i corridori da Mouilleron a Roche sur Yon, 182,5km.