Lo slovacco si impone anche nella quinta tappa Tour de France, Peter Sagan concede il bis a Quimper Il campione del mondo va a segno nella frazione Lorient-Quimper con un'azione poderosa su Sonny Colbrelli. Il belga van Avermaet conserva la maglia gialla

Anche Peter Sagan fa il bis al Tour de France. Dopo il successo nella seconda tappa, il campione del mondo slovacco si impone anche nella quinta frazione (Lorient-Quimper, 204,5km), un tracciato articolato con piccole salite e discese.Sul traguardo, con un’azione poderosa, Sagan precede Sonny Colbrelli e il belga Philippe Gilbert. Vincenzo Nibali, sempre vigile, chiude decimo. L’altro belga van Avermaet, molto attivo nel finale, ma parte troppo presto, resta in maglia gialla con 2” sull’americano van Garderen e 3” su Gilbert. Il britannico Froome è 15° a 57”, Nibali è 17° a 1’08”.Scattano subito in sei (Skujins, Calmejane, Chavanel, Edet, Gesbert e Vermote), restano in due (Skujins e Calmejane) che vengono ripresi dal gruppo a 11km dal traguardo. Tappa dunque risolta in volata (tratto finale con una leggera salita) con la zampata da campione di Sagan. Giovedì Brest-Mur de Bretagne, 181km.