SPORT

2018/07/10 18:15

Il colombiano va a segno anche nella quarta tappa Tour de France: volata bis di Fernando Gaviria Soluzione allo sprint anche nella quarta tappa della corsa francese. Nulla di nuovo in classifica generale. Quartetto in fuga per tutta la tappa, ripreso all'ultimo chilometro

Condividi Fernando Gaviria fa il bis al Tour de France. Dopo l’acuto nella prima tappa, nuovo sprint vincente del colombiano a segno anche nella quarta frazione (La Baule Escoublac-Sarzeau, 195km). Gaviria brucia sul traguardo lo slovacco Sagan e il tedesco Greipel. Primo italiano Andrea Pasqualon, sesto. Nulla di nuovo in classifica generale: resta in maglia gialla il belga van Avermaet con lo stesso tempo dell’americano van Garderen.



La giornata vive sul tentativo di fuga di quattro generosi corridori. Van Keirsbulck, Cousin, Claeys e Perez scattano praticamente subito dopo il via. Il gruppo lascia fare fino ad accumulare un distacco di 7 minuti, poi scatta la rincorsa. Una beffa per il quartetto, ripreso all'ultimo chilometro. Mercoledì quinta tappa, Lorient-Quimper, 204,5km.

