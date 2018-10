Tour elettorale in Trentino in vista delle provinciali Trentino, bomba carta contro sede Lega. Salvini: "Più che anarchici sono cretini" Identificati e denunciati i due responsabili della bomba carta alla sede della Lega ad Ala, vicino a Trento. Tour elettorale per il leader della Lega, che dice: ​"In 4 mesi abbiamo dimostrato che volere è potere"

Attacco contro la sede della Lega ad Ala. Il commento del vicepremier @matteosalvinimi https://t.co/BHRQGjNrYh — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) 13 ottobre 2018

Tappa fuori programma ad Ala, dove nella notte un'esplosione ha mandato in pezzi delle vetrate della sede della Lega, per il ministro Matteo Salvini. Impegnato in un tour elettorale iniziato a Borghetto, Salvini ha inserito già adesso nel pomeriggio un passaggio nel paese dove il suo arrivo è previsto per un comizio in serata."In quattro mesi abbiamo dimostrato che volere è potere. Lo scorso anno gli immigrati erano 110 mila, quest'anno li abbiamo fermati a 20 mila. A furia di mandarli indietro si sono stufati di arrivare", ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, oggi a Borghetto, in Trentino, prima tappa del tour del segretario della Lega in Trentino Alto Adige."Sono andato a correre e sono caduto come un pirla" ma "nessuna aggressione come qualcuno ipotizzava". Così, dal palco di Borghetto sull'Adige, il leader della Lega, Matteo Salvini, che si è presentato con un tutore alla mano destra."Se sbagli e indossi la divisa, paghi anche di più, ma se due o tre sbagliano non permetto di infamare centinaio di poliziotti e carabinieri che lavorano. Agli spacciatori dico che io sto con i carabinieri"."Chiunque venga arrestato deve essere processato rispettando la legge e non con altre maniere". Così il vicepremier Matteo Salvini sul caso Cucchi, parlando da Ala, in Trentino, dov'è impegnato in un tour elettorale per il candidato leghista a governatore, Maurizio Fugatti. "Le porte del ministero degli Interni - ha aggiunto Salvini - sono aperte alla famiglia Cucchi e a 60 milioni di italiani per bene. Se qualcuno invece preferisce fare polemiche e attaccare un ministro e centinaia di agenti sono sue scelte"."La leva obbligatoria non ì nel contratto di governo, non voglio obbligare nessuno, ma 8 mesi, non un anno come era prima, di servizio di soccorso e protezione civile raddrizzerebbero le orecchie a qualche cretino", ha detto il ministro nel suo intervento a Borghetto in Trentino."Più mi dicono di non toccare la legge Fornero e più son testardo a cambiarla. Come avete visto, non abbiamo tanti amici nei Palazzi importanti", dice Salvini. Che aggiunge: "Come avete visto, non abbiamo tanti amici nei palazzi importanti".Un boato nella notte e sono andati in frantumi alcuni vetri della sede della Lega ad Ala, nel Trentino meridionale. Una delle tappe del tour di oggi del leader del partito Matteo Salvini, per la campagna elettorale per le provinciali in Trentino. L'episodio è accaduto nella notte e, secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una bomba carta. Di fronte alla sede è comparsa inoltre una scritta: "Ancora fischia il vento".Il ministro dell'Interno Matteo Salvini su twitter dice: "Chi tira bombe non è un “anarchico” ma un cretino e un delinquente che deve passare un pò di tempo in galera. Noi non abbiamo paura e andiamo avanti"."Sono cose da deficienti patentati, lo voglio dire proprio così". Questo il commento del governatore del Trentino, Ugo Rossi, all'esplosione che nella notte ha mandato in frantumi alcuni vetri della sede della Lega ad Ala. "Sono un competitor della Lega - aggiunge Rossi (Patt), che si è ricandidato - ma oggi avrò modo di passare ad Ala per esprimere la mia solidarietà. Sarà la per un convegno sull'armistizio, per parlare di pace"."Ho sentito il commissariato del governo e la questura e mi dicono che i due responsabili sono stati identificati e denunciati". Così il governatore del Trentino, Ugo Rossi,. "Auspico e chiedo la massima durezza - aggiunge -. Non è possibile che ciclicamente qualcuno di certi ambienti faccia le solite cose. Sarebbe ora e tempo di agire con durezza".