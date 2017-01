Tragica fatalità Dramma a Bari: bimbo muore cadendo sui cocci di un piatto rotto Il piccolo avrebbe perso l'equilibrio mentre era a tavola urtando con un braccio il piatto che è andato in frantumi

Un bambino di due anni è arrivato in fin di vita, ed è poi morto la notte scorsa, nell'ospedale Giovanni XXIII di Bari dopo essere caduto, in casa su alcuni cocci di un piatto di ceramica, andato in frantumi, che gli hanno reciso la carotide. Il piccolo, soccorso dai familiari, è stato dapprima portato nell'ospedale di Putignano e poi trasferito al pediatrico di Bari.Il bimbo era caduto da una sedia in cucina, nella abitazione dei genitori a Putignano (Ba), e un piatto sarebbe andato in frantumi. Una scheggia della stoviglia lo avrebbe poi colpito alla carotide recodendola.Per prassi la Procura ha disposto il sequestro della salma nominando un medico legale per stabilire le cause esatte della morte del piccolo al magistrato di turno. Le prime risultanze sono già state prodotte e riferite al pm che deciderà riguardo all'opportunità di procedere facendo eventuali ulteriori accertamenti. Dell'accaduto sono stati informati i carabinieri.