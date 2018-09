Illeso il fratello Tragedia a Venezia, 13enne muore schiacciato da muletto Il ragazzino era entrato di soppiatto in un deposito di materiali edili assieme al fratello

Un ragazzino di 13 anni è morto per il rovesciamento di un muletto dopo che con il fratello si era introdotto di soppiatto in un'area commerciale e deposito di materiali edili a Venezia.I due ragazzini, probabilmente per gioco, sono riusciti ad entrare nella struttura, sono saliti sul mezzo, l'hanno messo in moto ed hanno provato a fare delle evoluzioni. Una curva, presa troppo stretta - secondo una prima ricostruzione degli inquirenti - ha fatto però rovesciare il muletto: l'incidente è stato fatale per uno dei due adolescenti, che è rimasto schiacciato sotto il mezzo ed è morto all'istante. Illeso il fratello.Scattato l'allarme, sono giunte sul posto squadre dei Vigili del Fuoco con l'autogrù ma assieme ai sanitari del Suem 118 non hanno potuto che constatare la morte del ragazzino.L'incidente è avvenuto lungo il cosiddetto Rio della Scomenzera, a poche centinaia di metri dal Terminal automobilistico di Piazzale Roma ed allo stesso tempo scalo per il trasporto di materiali via acqua.