Tragici naufragi al largo di Turchia e Tunisia: decine di morti, anche bambini Un naufragio al largo della Turchia costa la vita a nove migranti, che stavano cercando di raggiungere l'Europa. Tra loro sei bambini. Non ce l'hanno fatta anche altri migranti, sarebbero almeno 35 morti al largo della Tunisia

Decine di morti, anche bambini in due distinti naufragi al largo della Turchia e della Tunisia. Sono almeno 35 i corpi recuperati dai soccorritori al largo delle coste tunisine dopo il naufragio di un barcone di migranti. Lo ha riferito il ministero della Difesa, che in precedenza aveva dato notizia di 11 morti e 67 persone salvate. La guardia costiera tunisina ha individuato il peschereccio che imbarcava acqua a 30 chilometri al largo della costa, dopo aver ricevuto una chiamata di soccorso intorno a mezzanotte di sabato. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso, ha aggiunto il ministero.Un altro naufragio si era verificato al largo della Turchia. Sono morti in nove, sei di loro erano bambini. Il motoscafo sul quale viaggiavano è affondato. I migranti cercavano di raggiungere le coste eruopee. E l'approdo più vicino sarebbe stato la piccola isola greca di Kastellorizo, di fronte alla cittadina turca di Kas.In base a quanto si è appreso, dall'agenzia di stato turca, Anadolu, il motoscafo ha registrato un'avaria nel distretto di Demre, nel golfo diAntalya, luogo molto frequentato dai turisti. Cinque persone sono state tratte in salvo e una è tuttora dispersa. Le vittime sono due uomini, una donna e sei bambini. Le identità e le nazionalità delle vittime non sono state rese note.Nel 2015 erano stati più di un milione i profughi siriani che avevano raggiunto la Grecia passando dalla Turchia, ma l'anno successivo un accordo dell'Ue con Ankara per i rimpatri dei migranti irregolari ha drasticamente ridotto gli sbarchi nelle isole greche dell'Egeo (meno di 11mila nei primi cinque mesi del 2018).