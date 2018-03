Piazza Caneva Tram deraglia a Milano dopo essere stato colpito da vettura e finisce contro camion: 2 feriti lievi Il mezzo esce dai binari in una piazza

Tram a Milano (foto d'archivio)

Un tram è deragliato, ieri sera tardi, a Milano, provocando un incidente stradale. Tre i feriti, oltre a quattro persone che hanno riportato lievi contusioni.È accaduto intorno alle 23.30 in piazza Caneva, nella zona nord del capoluogo. Un tram della linea 14, nella rotonda, è uscito dai binari e, come ha precisato la Polizia Locale, è finito contro un mezzo pesante, fortunatamente entrambi procedevano a bassa velocità per la presenza della rotatoria.Il 118 ha trasportato in codice verde due donne, di 30 e 45 anni, rispettivamente al S.Carlo e al Fatebenefratelli, mentre altre quattro persone hanno preferito tornare a casa rifiutando le cure mediche.Sull'incidente avvenuto la scorsa notte a Milano l'Atm, l'azienda dei trasporti milanese, contrariamente a quanto riferito dalla Polizia locale, afferma che "il tram non è deragliato da solo ma è sviato dai binari dopo essere stato colpito da una vettura che non gli ha dato precedenza"."Nella rotatoria della piazza - ha precisato Atm - l'auto, che lo ha colpito nella parte anteriore, è stata poi trascinata per alcuni metri fino contro a un palo".