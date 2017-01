Presunta manipolazione di mercato, pm Trani chiede condanna dell'analista di Fitch a 9 mesi Al termine della requisitoria e delle richieste del pubblico ministero la parola passa alle parti civili e alla difesa

Il pm del Tribunale di Trani, Michele Ruggiero, ha chiesto la condanna alla pena di 9 mesi di reclusione e 16mila euro di multa al termine della requisitoria al processo per presunta manipolazione del mercato a carico dell'analista di Fitch David Riley, all'epoca dei fatti capo del rating sovrano.Riley è accusato di aver fornito in due occasioni (il 10 e il 17 gennaio 2012) anticipazioni sull' imminente doppio declassamento del rating dell'Italia (da A a BBB+) deciso da Fitch ufficialmente solo il 27 gennaio 2012. In questo modo - secondo l'accusa - ha turbato in negativo l'andamento del mercato finanziario italianoNel 2011 l'Italia stava meglio di altri Paesi dell'Unione Europea, così come emerge dal documento di Stabilità finanziaria. Per questo "non c'erano i presupposti per il doppio declassamento (da A a BBB+) operato da Fitch nel gennaio 2012", ha affermato il pm Michele Ruggiero nella sua requisitoria nel processo per la presunta manipolazione di mercato operata dall'agenzia di rating Fitch, che nel gennaio 2012 decise il declassamento della valutazione dell'Italia.L'analista David Willmoth Riley, è accusato dalla Procura tranese di aver rilanciato - dal 10 al 18 gennaio 2012 - "indebiti annunci preventivi di imminente declassamento" dell'Italia, mai decretato ufficialmente dell'agenzia Fitch fino al 27 gennaio 2012, "così divulgando a mercati aperti informazioni che dovevano restare riservate, concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari".In particolare un'anticipazione avvenne durante la trasmissione Ballarò di Rai Tre, di cui Riley fu ospite il 17 gennaio. Le contestazioni venivano addebitate dal pm Michele Ruggiero anche a un altro analista, la cui posizione e' stata da tempo stralciata e inviata per competenza al Tribunale di Milano.