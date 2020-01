La classifica Classifica Transparency sulla percezione della corruzione: Italia al 51esimo posto nel mondo Il nostro Paese guadagna un voto e due posizioni rispetto all'anno scorso, appaiata ad Arabia Saudita e Ruanda, e un gradino sotto a Malta. Restano in cima alla classifica dell'indice di percezione della corruzione Danimarca e Nuova Zelanda. Risultati immutati dal 2018 anche per quanto riguarda il fondo del ranking con Somalia e Sud Sudan

