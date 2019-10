L’accusa: omicidio volontario e occultamento di cadavere Donna scomparsa a Salemi, arrestato l'ex compagno Per mesi i Carabinieri hanno setacciato vaste aree urbane e rurali, compresi laghi, fiumi e pozzi. Poi le tracce di sangue trovate in casa della donna. Oggi l’arresto

Condividi

Svolta nelle indagini sulla fine di Angela Stefano, 48 anni, la donna scomparsa il 5 febbraio scorso a Salemi, in provincia di Trapani. I carabinieri hanno arrestato l'ex compagno della donna Vincenzo Caradonna, 47 anni, con l'accusa di omicidio volontario, distruzione e occultamento di cadavere e detenzione di ordigni esplosivi. Il provvedimento è stato emesso dal Gip di Marsala, su richiesta della Procura della Repubblica, sulla base delle indagini condotte dai Carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo e dai militari del Ris che avevano trovato tracce di sangue nell'abitazione della donna.Angela Stefani, originaria del Bolognese, abitava a Salemi da diversi anni. Dalla fine di gennaio nessuno l'aveva più vista e il suo cellulare risultava sempre spento. A denunciarne la scomparsa l'ex marito della donna, Rosario Scianna. I coniugi hanno anche un figlio di 21 anni, Francesco. Era stato quest'ultimo a confidare agli investigatori che la mamma temeva l'ex compagno, perché molto violento, anche se non avrebbe avuto il coraggio di denunciarlo.In un primo tempo Caradonna aveva fatto perdere le sue tracce ma i Carabinieri lo avevano rintracciato in casa della sorella. Si era trasferito lì da quando la sua abitazione, dove viveva con Angela, era stata posta sotto sequestro. La casa era stata passata al setaccio dagli uomini della scientifica del Ris di Messina che avevano trovato tracce di sangue. Analizzati dai militari anche i tabulati del cellulare della donna scomparsa e dell'indagato.