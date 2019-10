Disagi in tutto il Paese Trasporti, venerdì nero. Roma a rischio paralisi per lo sciopero delle municipalizzate Per protestare contro la Giunta Raggi nella Capitale si fermano i servizi pubblici, dalla metropolitana agli autobus passando per la raccolta dei rifiuti, i musei e i servizi tributari. I controllori di volo incrociano le braccia, Alitalia cancella 240 collegamenti

Condividi

Treni e aerei a rischio su scala nazionale, stop ad autobus, metropolitana e raccolta dei rifiuti a Roma, dove si teme una paralisi per la protesta di tutte le municipalizzate: si preannuncia un venerdì nero sul fronte dei trasporti e dei servizi in tutta Italia.Disagi nella scuola per l'agitazione dei sindacati di base, nella giustizia per la mobilitazione degli avvocati. Sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per l'intera giornata nel trasporto aereo e ferroviario. Fermi anche i lavoratori Alitalia per 4 ore. Stop nell'azienda di trasporto regionale del Lazio Cotral e all'Enav. Disagi anche negli aeroporti milanesi.Voli Alitalia cancellati per lo sciopero dei controllori di volo (dalle ore 13 alle 17), di personale di volo aderenti a Anpac, Anpav, Anp (4 ore) e allo sciopero del trasporto aereo. La compagnia ha cancellato 240 voli, di cui 150 nazionali e 90 internazionali di medio raggio. Previste due fasce di garanzia, dalle ore 7 alle ore 10 e dalle ore 18 alle ore 21, in cui il traffico sarà regolare. Alitalia ha attivato il piano straordinario che prevede l'impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali e la possibilità di modificare gratuitamente le prenotazioni.Oggi Roma rischia di bloccarsi completamente per la protestare contro la Giunta Raggi. Si fermano i servizi pubblici, dalla metropolitana agli autobus passando per la raccolta dei rifiuti, i musei e i servizi tributari di competenza comunale. I sindacati confederali hanno confermato lo sciopero generale nelle aziende partecipate del Campidoglio, che contano circa 40mila dipendenti. E' il primo sciopero generale della città. "Non c'era mai stato, è il primo, sotto la giunta Marino è stato uno sciopero dei dipendenti comunali, ed è ovvio che non ci divertiamo a bloccare la città - dice il segretario della Uil Lazio Alberto Civica - ma stanno facendo morire le società partecipate"."E' uno sciopero per Roma, siamo stufi di vivere nel degrado", aggiunge Natale Di Cola, della Cgil. A proclamare lo sciopero che riguarderà tutte le società partecipate di Roma, è stata anche la Cisl: "Ce l'abbiamo messa tutta a trovare gli accordi con questa amministrazione, ma poi gli accordi sono diventati carta straccia. Noi vogliamo difendere le partecipate e il loro carattere pubblico", gli ha fatto eco Gianpaolo Pavon della Cisl. "E' uno sciopero per Roma e non è a cuor leggero. Siamo stufi di vivere nel degrado con servizi scadenti e dipendenti che lavorano in condizioni umilianti, con violenze su operatori Atac e Ama. Un clima così ostile nei confronti dei lavoratori non c'era mai stato", ha detto Di Cola. "Dopo due anni e mezzo che sottoscriviamo accordi con questa amministrazione, ci troviamo di fronte alla liquidazione della società Roma Metropolitane e la mia domanda è questa: 'Se non si onora la firma di accordi come ci possono chiedere di fidarci ancora?'", ha affermato Civica. Il quale ha spiegato che tale mobilitazione è diventata in parte anche "politica" dopo che il primo di ottobre "hanno chiesto l'intervento della forza pubblica al presidio di Roma Metropolitane"."Continuo a invitare i sindacati a revocare questo sciopero che dal nostro punto di vista non ha motivazioni. In Roma Metropolitane c'è la garanzia dei livelli occupazionali, c'e' l'intenzione di mantenere la società in mano pubblica". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine di un incontro al Mit, tornando a chiedere ai sindacati di revocare lo sciopero generale delle partecipate previsto per venerdì 25 ottobre. "Lo abbiamo dimostrato con Atac - ha aggiunto - che tutti volevano far fallire. Noi l'abbiamo mantenuta pubblica, sta assumendo nuovo personale, sta portando autobus nuovi a Roma, quindi l'intenzione è chiara. Quando diciamo una cosa la facciamo"."Stiamo osservando la situazione, stiamo monitorando; faremo in modo che non ci siano troppi disagi per il sistema scolastico". Lo ha detto ieri il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti in merito allo sciopero generale, a margine di un incontro con la stampa per la digitalizzazione nelle scuole al Miur."Quando ci sono scioperi del genere, i primi a rimetterci sono studenti e lavoratori delle scuole. Ci aspettiamo che che molti ragazzi delle medie e delle superiori siano assenti per via dello sciopero dei trasporti. Sul fronte dei rifiuti, la situazione è già abbastanza grave così e sentirci dire di non buttare l'immondizia nei cassonetti per un giorno ci sembra una beffa". Così il presidente dell'associazione presidi del Lazio, Mario Rusconi., "Qualche succursale di istituto comprensivo, per lo sciopero dei bidelli, potrebbe anche chiudere. Sarà una giornata di caos", conclude riferendosi all'adesione del personale della società Multiservizi allo sciopero delle municipalizzate capitoline che potrebbe avere impatti sugli asili e le scuole comunali, dove il personale Multiservizi si occupa di pulire e aprire gli istituti.