ITALIA

2019/05/31 15:58

La condanna Travolse e uccise donna in scooter. Pena ridotta in appello per l'attore Domenico Diele 5 anni e 10 mesi di reclusione. In primo grado, invece, l'attore era stato condannato a 7 anni e 8 mesi. L'attore travolse ed uccise la 48enne salernitana Ilaria Dilillo che si trovava a bordo di uno scooter sull'autostrada del Mediterraneo all'altezza dello svincolo di Montecorvino Pugliano (Salerno)

L'attore Domenico Diele condannato a 7 anni e 8 mesi di carcere

L'attore Domenico Diele condannato a 7 anni e 8 mesi di carcere Torna in libertà l'attore Domenico Diele: travolse ed uccise con l'auto una donna di 48 anni

Torna in libertà l'attore Domenico Diele: travolse ed uccise con l'auto una donna di 48 anni L'attore Domenico Diele arrestato per omicidio stradale: positivo al test antidroga Condividi Sconto di pena in Appello per l'attore Domenico Diele. La Corte di Appello di Salerno ha condannato il 33enne, accusato di omicidio stradale, alla pena di 5 anni e 10 mesi.



In primo grado, invece, l'attore era stato condannato a 7 anni e 8 mesi.



L'attore travolse ed uccise la 48enne salernitana Ilaria Dilillo che si trovava a bordo di uno scooter sull'autostrada del Mediterraneo all'altezza dello svincolo di Montecorvino Pugliano (Salerno). Sconto di pena in Appello per l'attore Domenico Diele. La Corte di Appello di Salerno ha condannato il 33enne, accusato di omicidio stradale, alla pena di 5 anni e 10 mesi.In primo grado, invece, l'attore era stato condannato a 7 anni e 8 mesi.L'attore travolse ed uccise la 48enne salernitana Ilaria Dilillo che si trovava a bordo di uno scooter sull'autostrada del Mediterraneo all'altezza dello svincolo di Montecorvino Pugliano (Salerno).

Condividi