Indagano i Carabinieri Tre attentati intimidatori contro dirigenti e giocatori del Foggia Calcio Danneggiate due auto, lanciato un petardo contro la casa di un calciatore

Salgono a tre gli attentati intimidatori compiuti la scorsa notte ai danni di calciatori e dirigenti del Foggia Calcio. Due contro le auto di due dirigenti, i fratelli Fedele e Franco Sannella, e di un calciatore, l'attaccante Pietro Iemmello. Il terzo episodio riguarda il centrocampista Massimo Busellato, espulso ieri durante il derby con il Lecce vinto dai salentini.Ignoti hanno lanciato un petardo nel giardino della sua villetta, alla periferia di Foggia. Lo stesso calciatore ha denunciato l'episodio ai carabinieri.Secondo quanto riferito dagli investigatori, il centrocampista ha udito nel cuore della notte l'esplosione, ma non vi avrebbe dato particolare importanza. Stamattina, dopo aver saputo degli attentati intimidatori compiuti contro le auto di due dirigenti della squadra e dell'attaccante Pietro Iemmello, ha ricollegato l'episodio dell'esplosione e si è presentato spontaneamente in caserma per denunciare l'accaduto. I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo nella villetta a schiera dove vive il calciatore."La violenza non ha nulla in comune con lo sport". Lo scrive il sindaco di Foggia, Franco Landella, commentando gli atti intimidatori compiuti la scorsa notte ai danni dei dirigenti e di due calciatori del Foggia Calcio. "Tutti i tifosi rossoneri - afferma il primo cittadino - sperano che la squadra possa conservare la Serie B, riconquistata con fatica dopo 19 anni, ma non è ammissibile assistere ad atti criminali che non possono che fare male alla società del Foggia Calcio e all'intera città, già troppe volte finita alla ribalta nazionale per fatti di cronaca".Al momento, invece, la società non rilascia alcuna dichiarazione. "Ora preferiamo accertare i fatti - dice il presidente rossonero Lucio Fares - Tra non molto incontrerò i vertici societari e le forze di polizia per cercare di fare il più possibile chiarezza sull'accaduto". L'attaccante Pietro Iemmello, a cui stanotte è stato incendiato il Suv Mercedes, si trincera dietro un secco "Non posso dire niente".