Contrastare il contagio Tre parole per combattere il coronavirus. L'OMS: "Test, test, test" "Testate ogni caso sospetto di coronavirus - scrive l'Oms - se positivo, isolateli e scoprite i loro contatti stretti degli ultimi due giorni, per testare anche loro"

Condividi

"Abbiamo un semplice messaggio per tutti i Paesi: test, test, test". Il tweet dell'Oms di ieri, dopo l'appello del massimo organo mondiale di sanità a ampliare il numero di tamponi per idenitificare quanti più possibile positivi asintomatici, è stato rilanciato su twitter da Walter Ricciardi, che fa parte del board Oms ed è consulente del ministero della Salute per l'emergenza coronavirus."Testate ogni caso sospetto di coronavirus - scrive l'Oms - se positivo, isolateli e scoprite i loro contatti stretti degli ultimi due giorni, per testare anche loro".L'Oms chiede ai paesi europei di prendere misure "più audaci" per bloccare la diffusione del Coronavirus.