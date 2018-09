Caos ferrovie Treni, ancora guasti sull'alta velocità: a Torino, ritardi fino a 70 minuti Ieri il black out sulla linea elettrica soprattutto sull'alta velocità Roma-Firenze fino a 4 ore

Disagi alla circolazione ferroviaria sul nodo di Torino, con ritardi fino a 70 minuti per otto treni ad alta velocità e per quindici regionali, si sono verificati stamani per un inconveniente alla linea elettrica di alimentazione a Porta Nuova. Quattro treni regionali sono stati cancellati, mentre altri sette sono stati limitati nel percorso. Ad essere coinvolte sono state le linee in uscita ed entrata da Torino Porta Nuova per Modana, Cuneo, Milano, Ventimiglia e Genova.



Sulle cause del guasto sono in corso accertamenti da partedelle ferrovie.



Ieri un guasto alla linea elettrica sull'alta velocità Roma-Firenze. Un inconveniente che ha creato notevoli disagi dal pomeriggio di ieri e che è andato peggiorando nel corso della serata sull'intera direttrice, coinvolgendo anche i treni non coinvolti dal blocco. Un Frecciarossa partito da Roma e diretto al Nord è rimasto fermo per ore a Settebagni, alle porte della Capitale.

A bordo del Frecciarossa partito da Roma e diretto al nord, che si è fermato a Settebagni, alle porte della Capitale, c'era anche il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.



"Siamo partiti da Roma intorno alle 15:40 e dovevamo arrivare a Firenze alle 16:51, ma siamo fermi da ore - ha spiegato Rossi interpellato al telefono intorno alle 20 - tra le stazioni di Tiburtina e Settebagni. Siamo partiti che c'era il sole e ora è già buio e la situazione non sembra risolversi. Hanno aperto le porte e un paio di persone sono anche uscite e si sono incamminate nelle campagne".



Il governatore ha spiegato che "sembra che sia un problema alla linea, ma dopo che sono passate tutte queste ore mi pare ci sia una certa improvvisazione nel tentare di risolvere la situazione. Voci dicono che abbiano anche tentato di rimorchiare il convoglio con un locomotore diesel, ma questo un treno doppio e se anche hanno provato questo tentativo non andato a buon fine. Ora sembra che abbiano inviato da Roma un treno per fare il trasbordo. Se questa deve essere la soluzione tanto valeva farla subito. Non mi pare una dimostrazione di efficienza".



Trenitalia, inoltre, ha comunicato ai passeggeri del treno 9540 "che sarà integralmente rimborsato il biglietto e sarà emesso un bonus del valore pari a quello del viaggio odierno".