2018/09/16 17:41

Treno Frecciabianca fermo per alcune ore, passeggeri assistiti Il 'Lecce-Milano' , fermo dalle 12 nei pressi della stazione di Cattolica (Rimini) per l'investimento di una donna, presunta suicida, è potuto ripartire poco prima delle 18 dopo il nulla osta dell'autorità giudiziaria. Forti ritardi per 30 treni

E' potuto ripartire alle 17.50 il Frecciabianca fermo dalle 12.10 nei pressi della stazione di Cattolica per l'investimento di una donna, presunta suicida. Non è stato necessario farlo retrocedere staccandolo dal locomotore, come si era ipotizzato, perché è arrivato infine il nulla osta a spostarlo dall'autorità giudiziaria.



Il treno è dunque ripartito in direzione Nord e a Rimini i passeggeri hanno ricevuto ancora assistenza da Trenitalia e sono saliti poi su un altro treno perché il primo, per consentire le operazioni di recupero dei resti della persona investita, aveva subito alcuni danni.



Considerando il blocco del traffico e poi la circolazione a senso alternato, sono una trentina i treni che hanno avuto ritardi, tra Frecce, Intercity e regionali, con punte fino a tre ore e mezzo.



