Guasto al locomotore Treno Milano-Marsiglia bloccato per due ore sotto il sole a Tortona A bordo 500 persone, che hanno lamentato il caldo insopportabile

Bloccati sui binari per due ore sotto il sole tra Lombardia e Piemonte. E' accaduto ai circa 500 passeggeri del treno 35049 Milano-Marsiglia, fermo fra le stazioni di Voghera (Pavia) e Tortona (Alessandria) a causa di un guasto al locomotore.Alcuni passeggeri hanno denunciato una situazione insopportabile all'interno dei vagoni per il troppo caldo. Dalle finestre della case vicine sono state lanciate bottigliette d'acqua per rinfrancarli.Il convoglio, come ha fatto sapere Trenitalia, è stato poi trainato alla stazione di Tortona, in attesa di un locomotore di soccorso.Nessun malore si è verificato a bordo del treno. Lo rende noto il 118 di Alessandria, che sta intervenendo con due ambulanze, una delle quali medicalizzata. La Protezione civile e la Prefettura di Alessandria hanno attivato il protocollo di assistenza e stanno distribuendo acqua e generi di conforto.