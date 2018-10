Sciagura ferroviaria nella contea di Yilan Treno deraglia a Taiwan, 22 morti e più di 170 feriti Almeno 5 vagoni sono usciti dai binari e si sono ribaltati

Sciagura ferroviaria a Taiwan. Almeno 22 persone sono morte per il deragliamento di un treno nella contea nordorientale di Yilan. L'amministrazione delle ferrovie di Taiwan ha confermato il bilancio ed ha affermato che oltre 170 persone sono rimaste ferite nell'incidente.Almeno cinque vagoni si sono capovolti, secondo un giornalista dell'Afp sulla scena.Le autorità di Taiwan hanno detto che l'incidente è avvenuto alle 16:50 ora locale (le 10:50 in Italia): le cause sono ancora da determinare. I vigili del fuoco hanno riferito che a bordo c'erano 366 persone.Il treno deragliato è il Puyuma Express, ad alta velocità, che da Shulin si dirigeva verso la città meridionale di Taitung. La linea corre lungo la costa ed è molto popolare tra i turisti.