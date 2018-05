Trenord, schiaffo a una capotreno e lancio sassi su convoglio fermo

Una capotreno di un convoglio Trenord è stata aggredita questa mattina intorno alle 8.20 sulla linea Porta Garibaldi Milano - Como San Giovanni all'altezza di Carimate. Secondo quanto ricostruito la donna ha chiesto il biglietto ad un sudamericano che ha reagito con uno schiaffo e degli spintoni. Il treno non è arrivato a destinazione perché ha interrotto la sua corsa a Carimate alle 8.20, dopo che la capotreno è stata aggredita.È stato soppresso, invece, il treno 10901 che sarebbe dovuto partire da Greco Pirelli alle 5.52 per Brescia ma che è stato oggetto di lanci di sassi dalla massicciata, mentre il personale stava facendo le prove propedeutiche alla partenza. Non è la prima volta che in quella stessa zona i treni vengono bersagliati da sassi.In questo caso sarebbe stato un extracomunitario che si è avvicinato al treno mentre il personale stava effettuando la prova prima della partenza e ha lanciato dei sassi. Nessuno dell'equipaggio è rimasto ferito.