Convegno dell'Asvis Tria e la Manovra: "Se si violano regole bisogna spiegare. Non ci si può offendere" Oggi il Governo presenterà il Def in Parlamento. Ieri nuovo vertice di maggioranza, dal quale è emerso che il rapporto deficit/Pil sarà fissato al 2,4% nel 2019, poi scenderà al 2,1% nel 2020 e all'1,8% nel 2021. Ma è guerra di cifre fra M5s e Lega sui fondi a disposizione per le misure prioritarie

Giovanni Tria (Ansa)

Condividi

"In Europa ci sono delle regole che sono state sottoscritte. Se ci sono, ci sono. Si possono non rispettare alcune, ma se qualcuno dice che sono state violate non ci si può offendere. Bisogna spiegare quali sono le ragioni di questo e quali sono gli obiettivi. Su questo si gioca il futuro". È quanto ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria al convegno dell'Asvis a proposito della manovra e di come discuterne in Europa."Se vogliamo più crescita ci vogliono più investimenti" ha detto il ministro nel corso del suo intervento. Tria ha spiegato che non solo bisogna aumentare i fondi per gli investimenti ma che ci saranno soprattutto "impegni per allocarli". Tria ha affermato l'importanza della sostenibilità finanziaria e di quella sociale affermando che "non c'è trade off tra le due".Bisogna cercare di mantenere i mercati aperti e "contrastare il rafforzamento di sentimenti contrari a tutto questo" come il protezionismo. "Dobbiamo portare avanti - ha detto Tria - una crescita che sia inclusiva".In Europa si sta andando in una situazione di disgregazione mentre invece bisogna puntare all'unità ha detto il ministro sottolineando che "bisogna convincere tutti i Paesi" della necessità di tenere insieme la sostenibilità finanziaria con quella sociale. Tria ha sottolineato che la manovra disegna politiche per una maggiore inclusione sociale. "Sosteniamo il reddito di chi è in povertà andando oltre il REI perché questo non è bastato, è stato un passo insufficiente. Le elezioni hanno indicato che c'è questo malessere".