Nessuna stretta sulle politiche fiscali Tria in Cina: "Deficit dell’Italia è sotto controllo. Dobbiamo tagliare il debito" Il ministro dell’Economia al forum di Boao

Condividi

Il deficit dell'Italia "è sotto controllo, ma dobbiamo tagliare il debito". Lo ha affermato il ministro dell'Economia Giovanni Tria, parlando al Forum di Boao, in Cina. "Non possiamo dare una stretta alle nostre politiche fiscali a causa della recessione", ha aggiunto Tria, nel resoconto di Bloomberg. “Dobbiamo rafforzare – prosegue il ministro - la crescita e ridurre il debito-Pil, ma in mezzo alla recessione non si possono fare strette di bilanci."In questo momento non possiamo inasprire la nostra politica di Bilancio, perché stiamo attraversando questa recessione e rallentamento", ha spiegato Tria.