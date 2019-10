Il caso Piacenza, Tribunale conferma no a riconoscimento bimbo con due madri Il Comune aveva rifiutato la registrazione dell'atto

Il Tribunale di Piacenza ha ritenuto legittimo il diniego dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune che, nell'agosto del 2018, si era rifiutato di registrare l'atto di riconoscimento di un bambino, nato con tecnica di fecondazione assistita, da parte della compagna della madre biologica.La sentenza riguarda la vicenda relativa al ricorso presentato da due coppie di donne - l'una unita civilmente, l'altra no - a seguito del diniego ricevuto, cui si erano opposte ritenendo che, per il riconoscimento del neonato, fosse sufficiente l'assenso prestato da entrambe alla fecondazione assistita, ovvero la manifesta intenzione di esserne genitore. Il Tribunale ha ritenuto inapplicabile sia le norme della legge sulla procreazione assistita, sia quelle della legge Cirinnà sulle unioni civili.Il Tribunale piacentino ha stabilito che nessuna norma attualmente in vigore consentirebbe a una donna di riconoscere come proprio il figlio già riconosciuto dalla madre biologica.