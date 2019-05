Calabria Due preti vantano amicizie con clan Mancuso: pm chiede processo per estorsione con metodo mafioso Evocata dai sacerdoti la vicinanza a una famiglia mafiosa della zona per costringere il debitore a restituire i 9000 euro prestati. Messaggini a sfondo sessuale di uno dei due preti alla figlia disabile della vittima

La Cattedrale di Mileto

Condividi

E' stato chiesto il processo per due preti accusati di tentata estorsione aggravata da modalità mafiose. Accade in Calabria, a Mileto e Tropea.



La DDA di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio per due sacerdoti: Graziano Maccarone, 41 anni, segretario particolare del vescovo di Mileto e Nicola De Luca, 40 anni, reggente della Chiesa Madonna del Rosario di Tropea.



Secondo l'accusa i due avrebbero minacciato un conoscente per avere indietro dei soldi, circa novemila euro, che gli avevano in precedenza prestato. Per rendere più forte il messaggio al debitore, i due Don avrebbero vantato amicizie con la cosca Mancuso di Limbadi. Maccarone avrebbe anche scambiato oltre tremila messaggi a sfondo sessuale con la figlia disabile del debitore.



L’inchiesta è stata avviata nel 2013, i due sacerdoti avrebbero costretto con violenza e minaccia un loro debitore del Vibonese a restituire il denaro che gli avevano dato, e don Graziano Maccarone avrebbe evocato anche la propria vicinanza alla famiglia mafiosa dei Mancuso.



Inoltre, don Maccarone avrebbe avuto in due mesi numerosissimi contatti telefonici, soprattutto tramite messaggi a sfondo sessuale, con la figlia invalida del debitore alla quale chiedeva di inviargli foto compromettenti e di farsi mandare indumenti intimi usati dalla ragazza. Le contestazioni coprono un arco temporale che va da dicembre 2012 a marzo 2013.