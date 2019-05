Mercati Troppe incertezze, le borse arretrano

di Sabrina Manfroi Si appesantisce la seduta delle borse europee, dopo alcuni dati dall'economia che ne confermano il rallentamento. Pesa anche la frenata dell'Indice Ifo in Germania, sceso ai minimi degli ultimi 4 anni. Milano e Parigi -1,6%, Francoforte -1,76%, Londra -1,40%. In rialzo lo spread che si porta a 277 punti base col rendimento dei Btp a 10 anni al 2,66%. Ondata di vendite in tutti i comparti, i peggiori: Stm - 4%, Saipem e Tenaris -3,5%, Fca -2,7% Intesa Sanpaolo -1,8%. Si muove al rialzo ancora la Juve che balza di oltre il 3%. Euro debole sul dollaro a 1,1135, in rialzo sulla sterlina, a quota 0,88.